La Chapelle Musique et Hillsong

-La Chapelle musique: Ta grâce me suffit

Sébastien Corn occupe depuis quelques années maintenant le poste de “directeur de création” pour l’église La Chapelle à Montréal. Comme vous le savez déjà, La Chapelle a sorti un album au trimestre dernier. Cette semaine, la fine équipe sortait un nouveau clip : celui de “Ta grâce me suffit”, interprété par la talentueuse Marielly Juarez.

Avec puissance et harmonie, cette chanson puise sa source dans la célèbre phrase de St Paul : “quand je suis faible, c’est alors que je suis fort” (2Co 12). Le sentiment d’impuissance, de vulnérabilité qui peut nous habiter dans une période de découragement est l’occasion, pour les chrétiens, de laisser d’autant plus de place à Dieu. En effet, Celui-ci viendrait combler nos manques, nos failles, nos petitesses par sa force. C’est dans cette mesure que nous pourrions, à l’instar de St Paul, nous enorgueillir de nos faiblesses, et laisser ainsi, à Dieu, la première place.

-Hillsong: Fresh Wind

Restons du côté ouest de l’Atlantique pour écouter ensemble “Fresh Wind”, le nouveau single de la célèbre église Hillsong.

Pionnière en matière de pop-louange, c'est-à-dire de prières chantées sous une forme moderne, cette église cumule les hits chrétiens depuis plusieurs décennies et regroupe de nombreux grands artistes comme Brooke Lighterwood, David Ware, Matt Crocker, et j’en passe et des meilleurs.

En ce début d’année 2021, ils nous donnent d’entendre la fraîcheur d’un titre à la fois aérien par son rythme entraînant, et fédérateur grâce aux chœurs que l’on peut entendre tout au long de la chanson. “Nous avons besoin d’un vent frais, de la fragrance du paradis”, raconte avec poésie l’un des couplets. Alors envolons-nous avec Hillsong pour découvrir “Fresh Wind”