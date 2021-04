La Chapelle Musique et l'Ecole Pierre

-La Chapelle Musique : Tu me donnes la vie

Le premier titre que je voudrais vous présenter est la version acoustique du titre Tu me donnes la vie du groupe La Chapelle musique, composé par l’excellent Philippe Joseph Bedard. Comme vous le savez, en ce temps de pandémie, il est impossible de faire des concerts et donc presque impossible d’entrer en communion avec son public pour prier avec eux. La Chapelle Musique nous offre donc une réédition de leur album Chapitre 1 en version acoustique. Voici leur message à propos de cet album: « En épurant les chants de l'album original, l’intention était de sortir la louange de la perfection du studio pour la rendre plus accessible et ainsi créer une plus grande proximité avec ceux qui l'écoutent, mais aussi avec celui qui l'inspire : Jésus-Christ. ». Une fois de plus, l’extraordinaire équipe de l’Eglise La Chapelle à Montréal nous offre u moment tout aussi extraordinaire de louange, de communion avec le Christ et de musicalité.

-Yzy et Ben de l'Ecole Pierre: Je décide

Ce 17 avril avait lieu en direct sur Youtube, Facebook et plus d’une vingtaine de radio à travers le monde un évènement exceptionnel, un live de 8h pour célébrer le 40° anniversaire du Sel, une ONG protestante qui porte de nombreux projets humanitaires à travers le monde. Cette journée a été clôturée par un temps louange exceptionnel réalisé par l’école Pierre regroupant de nombreux artistes parmi lesquels on peut retrouver Tendry, Matt Marvane, Samuel Olivier, Glorious, Thomas Blanc, mais aussi des élèves de l’école Pierre qui ont présenté certaines de leur compositions pour l’occasion. C’est une de ces composition que je vous propose de découvrir maintenant. Il s’agit de titre Je décide écrit par Yaël sous le nom d’artiste Yzy et interprété en featuring avec Benjamin. Ce titre au groove incroyablement entrainant nous parle de la volonté de laisser derrières soit ses ombres et ses chutes pour démarrer une nouvelle vie avec le Seigneur.