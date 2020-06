"La complainte de Mackie" par Laura Fygi (Bertold Brecht)

« La complainte de Mackie » est une chanson extraite de la comédie musicale L'Opéra de quat'sous, dont la première eut lieu à Berlin en 1928. C’est ce qu’on appelle un « Moritat ». Un moritat est une sorte de complainte, narrant des événements dramatiques chantés par un ménestrel. Dans L'Opéra de quat'sous, le chanteur de ce moritat, avec son orgue de Barbarie, ouvre et clôt l'œuvre avec l'histoire du redoutable Mackie Messer, un bandit de grand chemin, inspiré de Jack Sheppard, un voleur ayant réellement existé. Mais un Mackie plus cruel et plus sinistre, une sorte d’antihéros moderne qui se compare à un requin et qui raconte, sans état d’âme, ses vols, ses viols, et ses meurtres.