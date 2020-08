La cornemuse Irlandaise ou Uilleann Pipes

Un instrument flamboyant, mais versatile qu'il faut manier et travailler inlassablement pour en extraire toute la magie de ses ses tuyaux et de son soufflet. Un instrument qui représente un pays, une culture, un flambeau. Tout est dans l'art de la diffusion de l'air. Souffler n'est pas jouer... Et bien si justement, partons cette semaine à la découverte de la cornemuse Irlandaise, le Uilleann Pipes.