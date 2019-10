La danse en musique traditionnelle avec Micheustef

Les musiques traditionnelles ont un lien indéfectible avec la danse, aux danses de couple bien-sûr, mais aussi aux danses en chaîne, en ligne, aux cabretttes, seul, à deux, à quatre, à plus, aux formes diverses et variées que le temps a façonné avec son histoire et ses origines.

Micheline et Stefan sont enseignants en danse. Ils transmettent le pas, les formes, les gestes et même le rythme pour s'imprégner de la musique. Sans la musique il n'y aurait pas la danse, sans la danse il n'y aurait pas les musiques traditionnelles.