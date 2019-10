A la découverte de la généalogie des Bach musiciens, ancêtres de Jean Sébastien

Vers l’âge de cinquante ans, J.S. Bach éprouve le besoin de collecter et de retracer la généalogie de sa famille, probablement originaire de Hongrie. Boîte à Musique nous propose d’explorer les ancêtres de cette invraisemblable dynastie: deux grands oncles très éloignés Johann (1604 – 1673) et Heinrich (1615 – 1692) ainsi que les deux oncles au deuxième degré que furent Johann Christoph (1642 – 1703) et Johann Michael (1648 – 1694).

Les œuvres au programme représentent de superbes exemples de la musique allemande du premier baroque, motets et cantates sacrées.