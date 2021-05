A la découverte du gospel

Diapasons est aujourd’hui aux couleurs musicales du Gospel. L’extrait que vous venez d’entendre s’intitule Alléluia interprété par le groupe Gospel pour 100 voix. Ce groupe est l’illustration d’une certaine évolution contemporaine , phénomène que l’on dénomme MASS CHOIR (Chœur de Masse) Un soliste ou un prédicateur charismatique qui tient la place d’une pop star, improvise sur un texte inspiré de l’Evangile. Un groupe important de chanteurs, revêtu de chasubles multicolores, reprend un refrain envoutant.

Ce style musical est devenu presque une musique profane qui remplit les plus grandes salles de spectacles.

Ce que je vous propose, c’est que nous redécouvrions ensemble l’origine de ces chants sacrés liés à l’histoire des esclaves noirs des Etats Unis

Le mot Gospel vient du mot God (Dieu) et Spell (Parole). Les Gospels sont donc l’expression de la parole de Dieu.

En fait le Gospel est issu du Negro Spiritual. Nous avons eu l’occasion, dans une précédente émission (que vous pouvez réécouter en podcast) de montrer que les negro spirituals sont des chants populaires ruraux qui expriment la foi d’un peuple noir dans le contexte de l’esclavage.

Cette musique résulte de l'osmose entre les hymnes évangéliques blancs, les negros spirituals, héritage du passé, et les musiques profanent noires comme le jazz et le blues. Ces chants exprimntl la foi des noirs et leur permet égalemnt de supporter les conditions difficiles qu'ils vivent dans les ghettos d'une Amérique raciste.