Cette semaine dans Couleurs Tziganes le pasteur Esaie Helfrid Reçois le pasteur René Zanellato coordinateur missionnaire international du G.A.T.I.E.F cette ONG travaille dans des pays où vivent des tziganes et soutient des actions humanitaires sous l'égide de la mission évangélique tzigane

(vie et lumière)... au programme il y aura aussi de la musique et la méditation biblique qui sera sur le thème "la dernière mission"