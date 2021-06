Invité : Patrice Franchet d'Espèrey

Président du Festival « La Dive Musique » à SEUILLY

10e édition ! du 12 au 22 août 2021 Direction artistique : Stéphane Béchy



« Jean-Sébastien Bach, Prince des musiciens »



J.12 août : Récital Bach par Pierre Hantaï, clavecin



S.14 août : L’orgue : fonctionnement, jeu, répertoire (Conférence par Vincent Bénard)



S.14 août : Bach à l’Orgue ,Une évocation par la musique

Œuvres de Bach et Buxtehude ,Vincent Bénard, orgue



J.19 août : Bach à la Ville et à la Cour , Une évocation en récit et en musique



Concertos, Sonates, Suites de Bach



par Les Amusemens du Parnasse , Stéphane Béchy, clavecin et direction



Lucia Rizzello, traverso



S.21 août : Bach à la Maison Une évocation en récit et en musique : Anna-Magdalena & les enfants



Œuvres de la famille Bach par Les Amusemens du Parnasse



Stéphane Béchy, clavecin et direction



Morgane Collomb, soprano, Léopold Gilloots-Laforge, contre-tenor, Lucia Rizzello, traverso



D.22 août : Bach à l’Eglise , Une évocation à travers les cantates

Œuvres de Bach par Les Amusemens du Parnasse

Stéphane Béchy, clavecin et direction



Morgane Collomb, soprano , Léopold Gilloots-Laforge, contre-ténor , Lucia Rizzello, traverso