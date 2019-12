La Fête de l'Immaculée Conception

En ce début d'année liturgique et de l'Avent, ce dimanche 8 décembre, nous fêtons l'Immaculée Conception.

Père Stéphane-Marie nous explique le sens de cette fête qui est un dogme de l'Eglise catholique et un mystère pour la vie du chrétien.

Avec la Chorale Anima, le Groupe Vox Angeli et la Communauté de l'Emmanuel.