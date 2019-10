La Fête de tous les Saints !!!

Antonio VIVALDI

«Double Concertos «

- 3ème mouvement Allegro non molto du concerto en la majeur pour violon et violoncelle K 546

- Concerto pour haut-bois, basson et basse continue RV 545

La Serenissima, premier violon et direction: Adrian Chandler

Avie (2019)

Jean Sébastien BACH

Sinfonia en D major reconstruction de la symphonie d’ouverture de la Cantate BWV 29, tirée elle même du Prélude de la Partita n°3 pour violon

Les Muffatti-dir et orgue Barth Jacobs

Ramée (2019)

Jean Sébastien BACH

Partita BWV 1006

Prélude

Hilary Hahn (violon)

Sony (2000)

Samuel SCHEIDT

Gaillard Battalia

Il Giardino Armonico- dir Giovanni Antonini

Alpha 2019

Michaël PREATORIUS

Concert Solennel de paix et de joie

extrait «In Dulci Jubilo»

La Capella Ducale Musica Fiata-dir Roland Wilson

Sony (1997)

Jean Sébastien BACH

Cantate BWV 134

Air pour Alto et Ténor

Collegium Japan - dir: Masaaki Suzuki

BIS (2015)

Charles GOUNOD

Messe de Sainte Cécile

Sanctus et Bénédictus

Choeur et Orchestre Philarmonic de Prague - dir: Igor Markevitch

Deutche Grammophon (1965)