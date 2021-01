La fin de Gene Vincent

Les engagements de GENE VINCENT se raréfient, ses enregistrements se vendent de plus en plus mal. CAPITOL résilie son contrat, ensuite c’est au tour d’EMI et LONDON. Il ne grave plus dès lors que pour des petits labels, sans grands moyens et sans véritable promotion, des titres de seconde zone. Les petites tournées ne rassemblent plus que quelques centaines de fans.