La Folle Nuit à Vienne

Du vendredi 17 au samedi 18 janvier prochains, pour la sixième année, Musée en musique organise la « Folle Nuit », série de 8 concerts et d’une conférence à l'auditorium du Musée de Grenoble. Entre chacune de ces manifestations, des interludes musicaux organisés avec le Conservatoire de Grenoble seront accessibles gratuitement aux visiteurs du musée. Après la Russie, le thème de ces concerts sera Vienne, la capitale autrichienne dont la vie culturelle et surtout musicale est sans doute la plus riche et la plus intense qu’une ville ait connu.