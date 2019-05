La formation Zic Tonique en live

Voici là une nouvelle formation qui vient nous présenter en " Live " son répertoire original. Deux musiciens et deux accordéons qui virevoltent à l'unisson pour danser mais pas que... Gaëlle Dos Santos et Alain Vétillard sont avec nous dans le studio pour le plaisir du Live sans filets. Qu'est ce qui fait que l'on décide un jour de jouer ensemble ? On va le savoir si nos invités sont prêts a lâcher prise devant le micro de Folk en Stock...