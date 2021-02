José Bastien

Après avoir travaillé dans la presse écrite, j'ai collaboré ponctuellement avec des médias chrétiens tels CTN Network, TWR, Focus on the family, des radios de la Caraïbe, Médias Productions Paris, Chrétiens Médias, Radio Harmonie et enfin RCF Bordeaux, au sein desquels j'ai réalisé des interviews et émissions musicales qui m'ont permis de partager et m'enrichir spirituellement et culturellement.