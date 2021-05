La galerie des sculptures de Versailles et l'actualité de la musique

La galerie des sculptures et des moulages du Château de Versailles.

Depuis 1970, la galerie des Sculptures et des Moulages accueille la gypsothèque du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre. Cette collection de moulages d’après l’Antique se distingue par la présence de tirages anciens des XVIIe et XVIIIe siècles et par un riche fonds d’architecture grecque et romaine. On peut signaler parmi les fleurons de ces copies, l’angle du Parthénon de l’Acropole d’Athènes, l’un des Dioscures du Quirinal à Rome ou encore l’Hercule Farnèse, dont l’original est aujourd’hui conservé au musée archéologique de Naples.

À ce magnifique ensemble, sont venus s’ajouter, dans le cadre de la campagne de sauvetage des chefs-d’œuvre sculptés des jardins de Louis XIV, des originaux en marbre provenant du Jardin de Versailles. Parmi ceux-ci, Apollon servi par les nymphes et les deux groupes des Chevaux du Soleil forment l’ensemble du bosquet des Bains d’Apollon, assurément le chef-d’œuvre absolu de la sculpture française du Grand Siècle.

Pour en savoir plus: https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/ecuries-royales/galerie-sculptures-moulages

