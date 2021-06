Là Haut sur la Montagne

La période estivale qui s’annonce va nous permettre de redécouvrir la montagne, ses paysages majestueux et ses habitants. Tempéraments vous emmène dans les grands espaces préservés et sur les hautes terres d’altitude avec Franz Liszt, Richard Strauss, Franz Schubert, Vincent d’Indy, Hector Berlioz, Edvard Grieg et Francis Poulenc.