La jeune pianiste russe Polina Alexandrova 1/2

Elle a aussi remporté les concours internationaux suivants : Concours " Présent et Tradition ", et Concours Maria Jordana à Saint-Petersbourg, ainsi que le concours International de Musique de Stockholm.

Egalement Lauréate du Conservatoire Royale de Musique de Liège, Polina Alexandrova se produit en qualité de soliste et de chambriste en Russie et à l'étranger.