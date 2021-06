La jeunesse au Moyen-âge et l'actualité de la musique

La jeunesse au Moyen-âge

Contrairement aux idées reçues et comme le souligne l'historien Pierre Riché, à qui cette exposition est dédiée, des milliers de textes et d'images attestent de l'affection que les parents portent à leur progéniture au Moyen Âge. L'enfant tout comme l'adolescent (encore associé à l'enfance au Moyen Âge) est pardonné même s'il est censé détenir une responsabilité juridique dès ses 12 ans et une majorité dès ses 14 ans ! L'exposition fait découvrir toutes les étapes de la vie d'un jeune dans la société médiévale depuis ses premiers pas jusqu'à la folle jeunesse (entre 21 et 40 ans), considéré comme l'âge le plus dangereux de la vie humaine, âge dont il faut combattre l'excès de joie et de vent, fausse étymologie du mot « jovent » désignant la jeunesse.

Pour en savoir plus: https://tourjeansanspeursite.wordpress.com/



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Sheila: Belle journée

Sheila est brillament revenu en 2021 avec l'album "Venue d'ailleurs". En voici un 3ème extrait après les singles "Tous yéyés" et "La rumeur". Voici "Belle journée" une balade folk pour débuter l'été...

La musique chrétienne avec Pauline Betuel de l'Ecole Pierre

-Awake: GodBless

Un nouveau style de musique chrétienne voit le jour avec Huss et Yzy, alias Manu et Yaël qui est un des ressortissants de l'école PIERRE. Ensemble, ils ont formé depuis quelques années déjà, le groupe AWAKE, et mêlent des sonorités rap à des mélodies de musique pop, très inspirés par des artistes de la scène américaine comme Post Malone ou Justin Bieber. Dans un clip finement scénarisé, GodBless a été écrit à un moment de leur vie où les épreuves étaient particulièrement difficiles dans leurs relations. Yaël nous raconte : "Les couplets parlent de ces obstacles que nous rencontrons parfois et qui peuvent nous faire douter de notre capacité à nous relever. Et le refrain exprime notre conviction que seul Dieu peut combler ce vide de notre cœur."

- Collectif Psaume 151: Jireh

Lors de la semaine pascale, je vous proposais l'écoute de Jireh, par Maverick City et Elevation Worship. Aujourd'hui, nous allons écouter ensemble la version francophone. Jireh version française, ça commence par un pari lancé à la volée et ça se finit par 40.000 vues en 3 jours.

Un collectif est né pour l'occasion, nommé "Psaume 151". Je vous raconte la petite histoire : Alors qu'il allait écrire un nouveau chant, Dieu a mis dans le coeur d'Eliandry (un chanteur de l'équipe) d'ouvrir sa Bible au psaume 151. Le nombre de psaumes s'arrêtant à 150, Eliandry a vite compris que le Seigneur lui demandait d'écrire un cantique nouveau. Son intuition n'est pas d'ajouter un psaume à la Bible. Il s'agit d'une image pour dire la volonté du collectif d'être dans le prolongement de ces psaumes et d'écrire leurs propres cantiques. Une invitation à être, ensemble, le Psaume 151. De ce désir d'unité, entre plusieurs conducteurs de louange et musiciens d'églises très différentes, le collectif a ensuite eu à cœur de partager ce chant "Jireh", parce que sa puissance de bénédiction se devait d'être communiquée au monde francophone.

