La joie dans la musique

Au programme

-Jacques OFFENBACH

La vie Parisienne

« Par nos chansons et par nos cris célébrons Paris »

La vie parisienne orchestre et chœurs du capitole de Toulouse direction Michel Plasson

EMI 1988

-Georges BIZET

Carmen « Les voici, voici le quadrille »

Metropolitan Opera Orchestra Leonard Bernstein

Pentatone music 2014

-Georg Friedrich HAENDEL

Le Messie Alleluia

Nuit sacrée Accentus concerto Köln

Naïve 2009

-Jean Sébastien BACH

Cantate BWV 147 Jésus que ma joie demeure

Choir of King college Cambridge ,Academy of St Martin in the fields, David Willcocks

EMI 1988 2001

-Ludvig van BEETHOVEN

Symphonie n°9 Ode à la joie

Royal Concertgebouw orchestra/ Wolfgang Sawallisch

EMI 1988 2001

-Alexandre BORODINE

Prince Igor Danses polovtsiennes n°4

Royal Liverpool Choir and orchestra Charles Mackeras

EMI 1988 2001

-Alexandre BORODINE

Prince Igor Danses polovtsiennes n°5

Royal Liverpool Choir and orchestra Charles Mackeras

EMI 1988 2001

-Piotr Illitch TCHAIKOWSKY

Casse-noisette

Danse russe

Danse arabe

Danse chinoise

Danse des mirlitons

Tchaikowsky the symphonies Los Angeles Philarmonic Orchestra Zubin Mehta

DECCA 2006

-Georg Friedrich HAENDEL

Music for the Royal Fireworks Ouverture

George Frideric HANDEL Orchestral works The English concert Trevor Pinnock

Archiv Produktion 1982-1985

-Johannes BRAHMS

Danse hongroise n°3

Danse hongroise n°6

Wiener Philarmoniker Claudio Abado

1989 Deutsche Grammophon