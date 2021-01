La joie de Madame Buterfly

Nous profiterons de la programmation de Madame Butterfly de G.Puccini.

Pour évoquer cet opéra qui fait partie des œuvres qui remplissent à tout coup les salles. Cela nous donnera l’occasion de retracer la carrière du compositeur né à Lucca, à proximité de Pise, et surtout de Torre del lago où un festival lui est consacré chaque été. C’est la Toscane qui a vu naître Puccini et ce détail géographique n’est peut-être pas anodin lui qui parcourut, à pied, les kilomètres le séparant de Pise pour assister à une représentation d’AÏda de Verdi. L’œuvre fit sur lui une profonde impression et orienta son choix : être musicien de théâtre et pas musicien religieux comme la tradition familiale l’y invitait. La douceur tranquille des paysages, l’extraordinaire foisonnement culturel de cette province qui a vu naître sous l’impulsion des aristocrates et des lettrés l’opéra aux alentours des années 1500 a joué aussi probablement un rôle.Nous aborderons ensuite le premier acte de Madame Butterfly