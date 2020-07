La joie ! - Johann Sebastian Bach - Cantate BWV 147 (suite)

La joie, qu’elle soit légère ou plus profonde, qu’elle soit faite d’exaltation ou de retenue, traverse une grande partie de la musique sacrée, dont le message est fait d’espoir. Nous traduirons cette thématique à travers qautre grandes œuvres principales, deux de Jean-Sébastien Bach et deux de Ludwig van Beethoven.



Enregistrement : Christine Schäfer, soprano, Bernarda Fink, mezzo-soprano, Ian Bostridge, ténor et Christopher Maltman, baryton, Arnold Schoenberg Choir, Concentus Musicus Wien, dir. Nikolaus Harnoncourt. Enregistrement public réalisé à Kloster Melk, Monastère bénédictin d’Autriche, 2000.