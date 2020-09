"La Maison de l'Amérique Latine développe, dans un esprit de solidarité, de tolérance et de pluralisme créateur, des actions en faveur des droits humains, et plus particulièrement en faveur des minorités – indiens, noirs, péons, femmes,… là-bas ; sans papiers ici – dans une perspective d’échanges mutuels et d’apports réciproques entre les Européens et les Latino-américains. Elle se veut représentative des courants culturels et politiques divers qui traversent la communauté latino-américaine de plus en plus présente en Europe et constamment désireuse de maintenir avec le pays d’origine, le lien culturel, social et politique."