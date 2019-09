La mer:

eh oui! les vacances sont derrière nous! finie la mar, les patés de sable , le bronzage etc.... mais les chansons sur la mer et surtout les marins ont toujours grand succès! laissons-nous emporter par quelques souveinrs de chansons entendues hier ou aujourd'hui



Rendez vous avec la lune:

voici un petit rdv avec la lune en chansons, elle, qui a inspiré tant de poètes... et chanteurs depuis des siècles! et nous commémorons cette année, les 1ers pas de l'homme sur cet astre;;; qui fascine toujours,,,,même sur RCF



La decennie 70:

Décennie 70!!! années des pantalons "pattes d'&l&phants" wouah!!! mais années des artistes comme J.Clerc, M.Sardou; Jo Dassin etc.... Mike Brant le romantique, Cloclo ces 2-là nous quittant laissant leurs fans éplorés;; Ecoutons ces artistes si appréciés de leur public souvenir...souvenir!



Voici 10 ans , une sympathique Jacqueline Francois:

voici 10 ans, une charmante artiste nous quittait pour aller chanter là-haut! c'est Jacqueline fraçois: souvenir de" Melle de paris" des "lavandières du Portugal"et bien d'autres belles chansons appriées de tous que vous retrouvez sur RCF cette semaine...