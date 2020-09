La mode au temps des impressionnistes et l'actualité de la musique

L'exposition: Crinolines et chapeaux, la mode au temps des impressionnistes

La mode est omniprésente dans les tableaux des peintres impressionnistes. Souhaitant rendre compte du cadre de vie « moderne » de leurs modèles, ces artistes ne s’attachent pas moins à la représentation de leurs tenues, qu’il s’agisse de portraits, de scènes de groupe en intérieur ou en pleine nature, ou encore de vues urbaines. Grâce à une exceptionnelle collection de robes et tenues des années 1860-1880, l’exposition propose une déambulation, au gré des heures de la journée, au temps des impressionnistes. Gravures de mode, journaux et reproductions des plus grandes toiles des peintres impressionnistes entrent en dialogue avec ce vestiaire haut en couleur.

A découvrir jusqu'au 15 novembre 2020, au Musée de la Corderie Vallois, 185 route de Dieppe,76 960 Notre-Dame-de- Bondeville

Renseignements: https://corderievallois.fr/fr/expositions/crinolines-et-chapeaux-la-mode-au-temps-des-impressionnistes

Incroyables chrétiens avec Dominique Boulc'h

Série à retrouver chaque Vendredi, à partir de son livre sorti chez Salvator, il nous présente l'histoire incroyable de chrétiens, cette semaine le drapeau européen...



L'actualité de la musique avec Bertrand Lachanat

-Melody Gardot feat Sting: Little something

Single sorti le 4 septembre 2020 annonçant l'album "Sunset in the blue" de Melody Gardot qui sortira le 23 octobre marque pour la chanteuse un retour à ses racines jazz...

Bertrand Lachanat nous explique comment la programmation musicale est réalisée à RCF, il nous donne plusieurs exemples...