La musique chrétienne dans les hautes sphères

-H.E.R.: Hold us together

H.E.R. est une chanteuse auteure-compositrice-interprète américaine de 23 ans. Elle a notamment gagné 3 Grammy Awards et l'Oscar de la meilleure chanson originale 2021. Cet hiver, elle sortait "Hold Us Together" pour un film Disney. Issu de la véritable histoire d'un joueur adulé de football américain, ce long-métrage a non seulement pour but de dépeindre la pratique de ce sport, mais surtout de mettre en avant l’importance de la famille.

Dans le refrain, nous pourrons comprendre : "Tu es le berger, le protecteur, c'est toi qui nous maintiens ensemble. Lorsque tout tombe autour de nous, c'est toi qui nous maintiens ensemble." Bien sûr, cette lecture supporte plusieurs interprétations. Néanmoins, la semaine dernière, H.E.R. sortait une reprise de sa propre chanson aux côtés du célèbre chanteur de gospel Tauren Wells.

-Justin Bieber: Where you go I follow

On ne présente plus Justin Bieber. En 10 ans de carrière, il a sorti 5 albums et gagné de nombreuses récompenses. En revanche, saviez-vous qu'il a la foi ? Chrétien évangélique pratiquant, il évoque volontiers la présence du Christ dans sa vie depuis qu'il s'est fait baptisé en 2014. La chanson que nous allons écouter se nomme "Where You Go I Follow" : Là où tu vas, je te suis. Justin Bieber, avec Pink Sweat$ et Chandler Moore (que nous avons plusieurs fois entendu à l'antenne de cette chronique) chantent qu'il n'y a personne comme Jésus. Sur la dernière minute, nous entendrons Judah Smith qui questionne l'auditeur : pourquoi donc n'y a-t-il personne comme Jésus ?