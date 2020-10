La musique dans tous ses états...

Hors saison musicale édition 2020/2021

Initiée en janvier 2012 en Côte d’Or, Hors Saison Musicale offre aux habitants des territoires ruraux des moments privilégiés de rencontre avec des musiciens professionnels, en organisant - via un réseau de bénévoles locaux - des interventions dans des institutions médico-sociales, dans les médiathèques, les clubs ainsi que des rencontres au domicile de personnes isolées, âgées, ... suivies de concerts dans des lieux de patrimoine ruraux.

En 2019/2020 ce sont plus de 40 concerts publics et 120 interventions musicales qui seront donnés dans une quinzaine de départements, faisant intervenir une cinquantaine de musiciens. Le compositeur Philippe Hersant est le parrain de cette Hors Saison Musicale à laquelle il participera également dans les Ardennes et dans le cadre de notre intervention à la prison de Clairvaux, dans l’Aube.

Renseignemements: https://horssaisonmusicale.fr/



L'actualité de la musique avec Renaud Volle

La nouveauté du jour

-Alicia Keys: Perfect way to Die

Extrait de l'album "Alicia" sorti le 18 septembre 2020. Dans cette chanson, la chanteuse dépeint le quotidien des afro-américains suite à l'affaire "George Floyd"