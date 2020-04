la musique des Balkans 01

La musique des Balkans est aussi riche et complexe que les peuples qui la composent. On y retrouve évidement des influences manouches (et son fameux jazz), tziganes, klezmers, mais aussi orientales, rock, gypsy. Et bien sûr, n’oublions pas ses fameuses fanfares composées de cuivres en tous genres, de clarinettes, d’accordéons…