La musique et la danse : contagieux , mais sans rique... Alors : du son !

861 ème de FDF : après notre trio de nouveautés : RONAN LE BARS , DAN AR BRAZ et JEREMY KERNO , en attendant le printemps , dansons sous le soleil de l'ASTURIE avec TEJEDOR , et en attendant la ST PATRICK : évadez vous grâce au grand DONAL LUNNY et avec le groupe THE CELTIC SOCIAL CLUB .

La chanson remède du moment avec TRI YANN , une belle valse de notre regretté STEPHANE DELICQ et son accordéon , et une scottish du groupe breton ESQUISSES . ON terminera par un p'tit chant de marin : le traditionnel " les filles de LORIENT "

Bonne écoute :)

(ps) : A découvrir : le groupe breton BEAT BOUET TRIO : sons bouches / accordéon Martin . Musique à danser .