La musique Klezmer

La musique fait partie du voyage ! Aujourd'hui dans Folk en Stock, nous évoquons une musique qui nous vient de l'Est de l'Europe, la musique dites « Klezmer ». Une musique qui a voyagé à travers l'Europe et le monde entier avec des musiciens itinérants, qui se déplaçaient à l'occasion d'un mariage, de fêtes, ou encore de fêtes religieuses. Une musique qui s'est nourrie d'influences multiples, musique classique, musique religieuse, ou encore des musiques traditionnelles des pays qu'elle a traversée. Partons cette semaine à la découverte de cette musique reconnaissable entre mille, une musique empreinte de traditions et de religion, celle des musiciens juifs d'Europe centrale, les Ashkenases.