La musique à Londres fin XIX°, début XX° 4/4

Oeuvres entendues :

Pomp and circonstances n°1 de Edward Elgar par le Philharmonia sous la direction de Giuseppe Sinopoli CD Deutsche Grammophon

Le motet "Ave verum corpus" d'Edward Elgar par le Worscester Cathedral Xhoir sous la direction de Donald Hunt

Extraits des Ceremony of Carols de Benjamin Brittten par le New London Childen’s Choir souls direction de Ronald Corp

Extraits de l'opéra "l' Arche de Noé" de Benjamin Britten par le Finchley children’s music group sous la direction de Nicholas Wiks

Lacrymosa extrait du War Requiem par la soliste soprane Luba Orgonasova et le Monteverdi Choir sous la direction de John Eliot Gardiner.

Extrait de "Sortilèges" de George Benjamin par Markus Bellheim piano, révélé au concours Olivier Messiaen à Paris en décembre 2000

Bonne écoute !