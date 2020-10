La Musique minimaliste et à 2 de ses représentants les plus éminents, Steve REICH né le 3 octobre 1936 à New York et Philip GLASS né le 31 janvier 1937 à Baltimore

-Philipp GLASS dont vous pourrez entendre le 1er novembre à 15H, et les 3, 5, 7 novembre 2020 à 20H à

l’Opéra de Nice, l’opéra en 3 actes avec prologue et épilogue crée à Stuttgart en mars 1984, AKHNATEN,

dernier volet d’une trilogie que le compositeur américain a consacré aux grandes figures de l’histoire, après

Einstein on the Beach en 1976 et Satyagraha en 1980.

-AKHNATEN qui vous racontera l’histoire de ce pharaon qui réussit à imposer l’un des premiers monothéismes

de l’histoire, faisant de RA le dieu Soleil, la seule et unique divinité de son royaume

-Un opéra qui vous fera entendre quelques moments phares de la musique minimaliste, comme l’extraordinaire

scène du couronnement dont voici un extrait :

AUDITION 1 Ph. Glass, Akhnaten, « The Window of Appearances »

-Avec Philip GLASS, Steve Reich est l’un des pionniers de la musique minimaliste

-ou « musique répétitive » parce qu’elle utilise la répétition comme principe compositionnel

-Musique minimaliste qu’on appelle également “pulse music”, ou “systems music”, ou “process music”, ou

« trance music », ou “hypnotic music”

-Bien que les pièces puissent être très longues, et nécessiter de nombreux musiciens une orchestration complexe, la Musique de Steve REICH et Philip GLASS est dite « Minimaliste » car elle est composée avec un matériel musical minimal, et une économie de structure musicales

-Ph. GLASS l’appelle « musique sans intention » parce que chez lui elle ne veut rien incarner ou « musique à structure répétitive »

-La Musique « Minimaliste » est aussi appelée « musique post-moderne »

-parce qu’elle rompt avec les avant-gardes de la première moitié du 20e siècle

-par ce qu’elle refuse toutes les techniques contemporaines de composition comme l’atonalité

-OU le sérialisme alors dominant en Europe et sur lequel se concentrent les compositeurs de l’avant-garde

d’après la Seconde Guerre Mondiale (Pierre BOULEZ, Luigi NONO, Bruno MADERNA, Luciano BERIO,

Karlheinz STOCKHAUSEN) qui se réunissent chaque été dans des sessions de compositions qui donneront naissance à une « École de Darmstadt »

-La Musique « Minimaliste » réagit également contre le dodécaphonisme et sa conception trop intellectuelle voir mathématique de la musique

-Elle veut aussi rompre avec les racines européennes de la musique « classique » contemporaine

-Elle s’oppose aux expérimentations de John CAGE dont les oeuvres existent plus pour ce qu’elles questionnent que dans leurs résultats finals

-La Musique « Minimaliste » refuse les musiques « indéterminée », l’utilisation de l’aléatoire dans les œuvres et dans le processus de composition

AUDITION 2 S. Reich, Variations for winds, strings and Keyboard

-La musique minimaliste travaille Le rythme ou « PHASING »

-Un rythme construit sur une pulsation régulière, sur lequel viennent de superposer un enchevêtrement d'unités rythmiques de base comme dans l’oeuvre 1+1 (1968) de Ph. GLASS, 1968

-Ces considérations rythmiques sont particulièrement marquées chez Steve REICH et sont réalisées par l'intermédiaire de la technique de « PHASAGE/DEPHASAGE » comme dans l’oeuvre Drummings (1971)

-Le “phasing” (ou décalage de phase) est expérimenté dans Music for Two or More Pianos (1964)

- Il s’agit d’un procédé de composition inventé par les compositeurs Terry REILEY et S. REICH dans les années 60 et surtout utilisé par S. REICH qui en invente le terme par analogie avec la notion de « déphasage »

(différence entre deux phases d’ondes, décalage de temps, d’angle, de distance) entre deux ondes en physique qui rappelle le canon utilisé depuis la nuit des temps dans la musique savante occidentale

-Et que S. REICH a observé quand il a travaillé les sons au magnétophone et en participant à In C de Terry RILEY

-Terry RILEY, est le 3e membre important de l’école minimaliste américaine puisqu’il a composé “l’oeuvre fondatrice » des musiques répétitives In C en 1964 écrite pour 35 instrumentistes

- In C est Une partition composée de 53 phases musicales ou « RIFFS » (« rhythmic figure ») court motif musical qui ressemble ici à « Frère Jacques », un ostinato joué de manière répétitive par une section

rythmique

-Le « RIFF » constitue la base de la composition d’un morceau, sa signature reconnaissable

-Chaque musicien a son « RIFF » et le répète autant de fois qu’il le veut avant de passer au motif suivant, sans contrainte sur le nombre minimal ou maximal de répétitions

-La partition de cette « musique ouverte » ne fait qu’une page et l’exécution de In C peut durer de 45 minutes à 1H30

-In C, de Terry RILEY est l’oeuvre fondatrice du courant « minimaliste » puisqu’elle utilise

*une pulsation rythmique marquée et régulière au piano

*une pulsation fixe

*Le Phasage et le déphasage : décalage graduel de l’exécution des motifs musicaux créant par phasage et déphasage, des sonorités nouvelles

*Elle travaille sur le rythme

*la répétition de phrases, figures ou cellules musicales avec ou sans petites variations graduelles

AUDITION 3 T. Riley, In C, extrait

-Steve REICH (re)-découvre le phasing de Terry RILEY et de In C en 1965, lors de la composition d'une oeuvre pour bande magnétique It’ Gonna Rain, quand les deux magnétophones qui devaient jouer 2 pistes différentes ont démarré en même temps mais ont peu à peu perdus leurs synchronismes, créant ainsi un déphasage graduel entre les 2 appareils et donc les 2 voix

-REICH exploite ensuite le déphasage entre une bande magnétique et un instrumentiste dans Reed Phase (1966)

-puis entre deux instrumentistes dans Piano Phase en 1967

-Et entre deux interprètes tapant des mains dans Clapping Music daté de 1972

-Le phasing se construit à partir d'un court motif musical répété indéfiniment.

-Chaque musicien répète ce motif en boucle, mais avec un décalage temporel entre les voix, décalage qui augmente et diminue au cours de la pièce.

-Le « phasing » peut faire entendre un léger écho ou un dédoublement des sons par décalage graduel

-Pour les instrumentistes, l'exécution du « phasing » est extrêmement technique.

-Dans certains cas, le « déphasage » est réalisé en insérant périodiquement une note supplémentaire dans la phrase musicale qu'interprète un des deux musiciens.

-Le « déphasage » produit un cycle, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps les voix reviennent à leur position de départ, c'est-à-dire en phase (à l'unisson).

- Au milieu du cycle, lorsque les voix sont en opposition de phase, elles s'échangent les rôles, tout en produisant un résultat sonore identique à la première partie du cycle.

-Ce qu’on entend dans l’oeuvre Clapping Music de Steve REICH, uniquement interprétée par des musiciens qui claquent des mains comme son titre l’indique

AUDITION 4 S. Reich, Clapping Music

-S. REICH a fait remarquer à plusieurs reprises que ce procédé de répétition, comme toutes les constructions minimalistes sont entièrement réfléchies, écrites, composées,

-Il n'y a pas d'aléatoire ou d'improvisation dans cette musique qui veut rendre audible le processus même de construction de la pièce.

-Le déphasage met l’accent sur la structure des pièces, REICH travaille sur la forme, il souhaite faire entendre à l’auditeur le déroulement du processus musical de façon graduelle

-Le matériau d’une musique minimaliste est simple, la structure est clairement exposée

-Parce qu’il faut que les auditeurs puissent percevoir les petites variations introduites progressivement

-Les travaux de Ph. GLASS se basent aussi sur un processus de composition systématique, QUI DOIT ÊTRE AUDIBLE par l'auditeur.

-Ph. GLASS définit à partir de 1968, un processus basé sur l'addition/soustraction de motifs de base, ceux ci

étant subdivisées en deux ou plusieurs autres motifs

-La partition définit les motifs, et ne note ensuite que leurs extensions/contractions.

-Les seules parties « ouvertes » dans la musique minimalistes se rencontrent chez Ph. GLASS qui ne précise

pas combien de fois il faut répéter Les figures résultant des groupements de motifs

-De même, l'instrumentation et les nuances ne sont pas spécifiées

-Il en est tout autrement chez S. REICH qui laisse des partitions d’une précision métronomique, comme pour

Electronic Counterpoint une musique hommage aux pièces contrapuntiques de J. S. BACH ici jouée sur des

guitares sèches et des guitares électriques

AUDITION 5 S. Reich, Electronic counterpoint, “Fast”

-La répétition permanente d’un ou de plusieurs motifs est née de l’oeuvre Vexations d’Erik SATIE composée

en 1893

-1 page de musique qui « se joue 840 fois de suite un motif, il sera bon de se préparer au préalable, et dans

le plus grand silence par des immobilités sérieuses », précise Erik SATIE

-Le motif de Vexations dure 2 minutes environ et l’exécution complète de l’oeuvre peut varier entre 14 et 24

heures voire 28 ou 35 Heures selon le tempo choisi par les interprètes, on y jouera 840 fois le même motif et 840 fois différentes

-La répétition change notre perception des sons, de l’espace, du temps, du monde

-Elle oblige à une écoute particulièrement active et alerte, afin d'entendre les détails des processus mis en oeuvre

-Et permet le retour à l’expression des émotions dans la musique

-mais une expression musicale évitant, la mise en avant de la personnalité du compositeur,

-pour aller au-delà de l’imagination du compositeur

-et y placer notre propre imaginaire

AUDITION 6 Ph. Glass, Glassworks, “Opening”,