La musique que fait notre monde

Pour reprendre les formules employées par le directeur du festival des Suds, Stéphane Krasniewski, la semaine du 8 au 14 juillet qui se déroulera au coeur de la cité arlésienne vous donnera l'opportunité d'entendre le chant des peuples.

Voix et musique de peuples oubliés, de peuples en souffrance, de peuples libérés sont distillées par des artistes qui chantent et célébrent l'amour, expriment la douleur et prédisent l'espoir.

Cette 24ème édition à la programmation exigeante et à l'état d'esprit festif réunira plus de 50000 spectateurs, désireux de vivre une expérience intense et passionnée en partage avec les 250 artistes invités.