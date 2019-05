La musique sacrée à Dresde autour de 1700

Jan Dismas ZELENKA

Miserere en ut mineur (ZWV 57)

les 4 derniers mvts: Gloria Patri I, Gloria Patri II, Sicut Erat et Miserere III

Rheinische Kantorei et Das Klein Konzert - dir: Hermann Max

Cappricio (1996)

Johann Adolf HASSE

Miserere en ut mineur

les 5 derniers mvts: Libera me, Quoniam si voluisses , Benigne fac, Gloria et Sict Erat

Rheinische Kantorei et Das Klein Konzert - dir: Hermann Max

Cappricio (1996)

Johann David HEINICHEN

Magnificat en la majeur

les 3 derniers mvts: Fecit potentiam, Suscipit Israël et Cloria Patri

Rheinische Kantorei et Das Klein Konzert - dir: Hermann Max

Cappricio (1996)

Gottfried August HOMILIUS

Cantate: « Etonnement, Pitié....»

les 3 derniers mvts

Hein Meens (ténor)

Rheinische Kantorei et Das Klein Konzert - dir: Hermann Max

Cappricio (1996)

Anonyme

Concerto en la majeur pour violon cordes et basse continue 3ème mvt. Allegro

La Folia Barockorchester

dir dir et violon: -Pia Grutschus

Deusche Harmonia Mundi (2018)

Anonyme

Concerto en do majeur pour violon 2 haut-bois, 2 cors, bassons, cordes et basse continue le 1er mvt. Allegro

La Folia Barockorchester

dir et violon: -Pia Grutschus

Deusche Harmonia Mundi (2018)

Anonyme

Concerto en do mineur pour violon cordes et basse continue le 2ème mvt. Grave

La Folia Barockorchester

dir et violon: -Pia Grutschus

Deusche Harmonia Mundi (2018)