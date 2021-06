La nature en musique

Le confinement, le ralentissement drastique des déplacements qui en découlait et la mise en sommeil de secteurs entiers de l’économie a eu quelques effets bénéfiques. Entre autres celui de faire baisser, même un peu, l’exploitation de la nature. Celle-ci a pu en effet reprendre quelques-uns de ses droits en divers points du globe. La faune et la flore ont reconquis des territoires sur lesquels elles n’avaient plus leur place. Ce répit, très momentané, a incités Musée en Musique à faire de la nature l’un des thèmes de la prochaine saison de l’auditorium du musée.

Si le rapprochement de la nature et d’autres arts, en particulier la peinture, peut apparaître comme une évidence, les liens qu’elle tisse avec la musique sont en apparence plus ténus. En apparence seulement car la nature peut être bruyante, même très bruyante, et mettre en musique ces sons est une tentation à laquelle peu de compositeurs ont résisté. Paysages, animaux, activités agrestes ou cynégétiques, eau, vent, orage, tout peut être la source de merveilleuses compositions.