La nouvelle chanson française et l'ancien opéra français réssuscité

Feu ! Chatterton, le plus littéraire groupe de rock et de chanson français sort avec " Palais d'Argile" son troisième opus. L'album est le résultat très réussi d'une collaboration musicale et artistique entre les cinq compères et Arnaud Rebotini, l'un des pionniers de la musique techno et électronique.

Les textes du " leader-chanteur", Arthur Teboul prennent les grandes questions du monde à bras-le-corps où se déploient tout son lyrisme et sa sensibilité à fleur de peau. Le CD paraît chez " UEF/Caroline".



Redonner vie au patrimoine musical de l'Opéra français du 19ème siècle, c'est le pari réussi lors de la sortie de la première intégrale de " Don César de Bazan"opéra du Jules Massenet d'avant la consécration.

Le mérite essentiel en revient à Mathieu Romano, chef, à la tête de l'Ensemble Aedes et des Frivolités Parisiennes et le concours d'une brillante distribution.