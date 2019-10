La nouvelle saison du Vivat

Elianne DHEYGERE a fait valoir ses droits à la retraite. Stéphane FRIMAT lui succède. Une page se tourne mais l'histoire se poursuit. Pascal CEBULSKI,en chrage de la communication, vous fera découvrir la nouvelle programmation 2019-2020 toujours aussi pluridisciplinaire et éclectique , à la fois pour les petits et les grands . "Maintenir l'exigence de la programmation, l'accompagnement apporté aux équipes artitistiques et enraciner profondément ce théâtre dans son bassin de population en renforçant son identité de structure culturelle de proximité" font partie des objectifs que le nouveau directeur veut mettre en oeuvre en compagnie de l'incroyable équipe du VIVAT.Une place est réservée à la muisque seule mais elle est également utilisée comme comme un des éléments du spectacle.

Pour découvrir le programme complet ou réserver des places, une adresse mail: www.le vivat;net ou un numéro de téléphone 03 20 77 18 77