La Périchole pour le bicentenaire

L'Opéra du Grand Avignon présente à l'occasion des deux cents ans de la naissance de Jacques Offenbach deux représentations les 8 et 10 novembre 2019 de son opéra bouffe "La Périchole" à l'Opéra Confluence.

Cette nouvelle production bénéficiera d'une distribution très homogène avec les deux rôles principaux tenus par les talentueux Marie Karall et Pierre Dehret.

L'Orchestre Régional Avignon Provence avec le concours du Choeur et du Ballet de l'Opéra du Grand Avignon sera dirigé par Samuel Jean. La mise en scène, les décors, les costumes et les lumières seront réalisés par Eric Chevalier que nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio pour nous présenter cette création.