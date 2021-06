La petite histoire de Beethoven

Vous connaissez certainement ses symphonies, ses concertos, ses magnifiques sonates pour violon et piano, son célèbre opéra Fidelio, ou encore ses quatuors… et bien évidemment, la lettre à Elise, morceau adoré de tous les enfants qui souhaitent commencer le piano rien que pour pouvoir la jouer. Sans oublier l’hymne européen bien sûr, le célèbre hymne à la joie !

Voici aujourd’hui des anecdotes connues et moins connues sur notre ami Ludwig, et nous entendrons également quelques unes de ces extraordinaires compositions dans les versions préférées de Maïté Louis