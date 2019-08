La petite histoire du Rock and Roll - 27 août 2019 à 12:15

Avec un look de fringues, une attitude provocante, une musique jouée au chausse pied mais avec un rythme et un son d’enfer, les punks déboulent et provoquent une onde de choc.

A l’origine, on retrouve en 1974, un quatuor new-yorkais : les Ramones. Leur premier morceau est un cheveu dans la soupe du glam rock et du rock progressif : voici « Blitzkrieg Bop ». Quatre autres marginaux vont prendre le relais en Angleterre et ils lâchent une bombe « Arnachy in U.K. », les Sex Pistols. Une ribambelle de groupes va suivre ces 2 premiers de cordée, avec souvent une débauche de n’importe quoi.