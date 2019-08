La petite histoire du Rock and Roll - 28 août 2019 à 12:15

Le groupe anglais The Human League cartonne avec « Don’t You Want Me ». Depeche Mode rencontre le succès avec « Just Can't Get Enough ». En 1983, le duo Eurythmics devient n°1 avec « Sweet Dreams (Are Made of This) ». Un nouveau style est né : sons synthétiques, parfois aux couleurs froides, mais souvent très dansants, cette musique électro est portée par les clips vidéo de la chaine MTV. L’électro New Wave va également accompagner la mise en lumière de la communauté gay, dont des groupes comme Frankie Goes to Hollywood seront les portes-flambeaux avec titre « Relax ».