La petite histoire du Rock and Roll - 29 août 2019 à 12:15

Parmi des groupes initiateurs, il faut citer le groupe Police, issus du monde punk et qui va polir son image. Nous sommes en 1978 avec « Can't Stand Losing You ». Début des années 80, c’est un groupe irlandais qui pointe le bout de son nez, U2, ici avec « Sunday Bloody Sunday ». Il faut aussi citer Simple Minds, ici en 1985 avec « Don't You (Forget About Me) ». Issu de la scène underground américaine R.E.M., connaitra le succès début des années 90 avec « Losing My Religion ».