La petite histoire du Rock and Roll - 30 août 2019 à 12:15

Nous aurions pu parler des courants Rockabilly, Soft Rock, Boogaloo, Country Rock, Freakbeat, Twist, Celtic rock, Gothic Rock, Lo-fi, Neo-progressive rock, Power Metal, Ska, Space Rock, Dance-rock, Funk Rock, Indie pop, Alternative Rock Latino… impossible d’aborder tous les aspects de 70 ans de musique.

Les derniers pionniers du rock quittent progressivement la scène. Pourtant leur musique reste bien vivante et appréciée des jeunes générations. On constate aujourd’hui que des jeunes de 20 ans écoutent une musique vieille de plus de 50 ans… Imaginons avoir 20 ans en 1970 et écouter une musique vieille de 50 ans…