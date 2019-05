LA PETITE MESSE SOLENNELLE de ROSSINI

Gioacchino ROSSINI (1792 – 1868

Petite Messe Solennelle

<< Bon Dieu, la voila terminée, cette pauvre petite messe. Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire, ou de la sacrée musique ? J’étais né pour l'opéra buffa, tu le sais bien l Peu de science, un peu de coeur, tout est la ».

Ainsi Gioacchino Rossini s'adressait-il au Seigneur a la fin de la partition de sa Petite Messe Solennelle, la dernière œuvre de grande envergure qu’ii ait menée a bien, celle qu’ii qualifiait de << dernier péché mortel de ma vieillesse » - en référence a la célébre série de pieces de chambre qu’ii composa en sa retraite de Passy et qui furent rassemblées, en plusieurs cahiers, sous le titre de Péchés de vieillesse.

La Petite Messe solennelle campe a la fois un musicien rompu a la grande tradition contrapuntique et un homme simple pour qui la foi se chante sans façon avec les tripes, avec la joie, une sorte de précurseur du gospel... Les effectifs choisis donnent déjà une idée de ce penchant a la simplicité en méme temps que La facétieuse modernité du Maître pour l'exécution de la Messe << douze chanteurs des trois sexes, hommes, femmes et castrats, seront suffisants, savoir huit pour le chœur, quatre pour les solos, total douze chérubins. Bon Dieu, pardonne-moi Ie rapprochement suivant:

douze aussi sont les apôtres peints à la fresque par Léonard dans la Céne. Seigneur, rassure-toi, j’affirme qu’il n’y aura pas de Judas à mon Déjeuné (sic) et que les miens chanteront juste et CON AMORE tes Louanges...

L’harmonium pour sa part grâce a une tenue des notes dont le piano est incapable, sert de guide-chant et en outre il confère a l’œuvre son caractère de dévotion désuète. L’œuvre connut aussi une version orchestrale que Rossini ne se résoiut a réaliser qu'afin d’éviter que quelqu'un d’autre ne le fasse. Le titre paradoxal de Petite Messe Solennelle peut s’expliquer par le choix de cette distribution réduite contrastant avec la relative ampleur de l’œuvre et l'emploi du texte intégral d'une messe solennelle (les cinq parties principales : Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei longuement développées se voient accompagnées d'un Preludio religioso pour l'Offertoire et de l'Antienne de l'elévation O salutaris hostià,

Néanmoins, l’ambiguïté de l’œuvre fut encore accentuée par sa destination. Dédiée a la comtesse Louise Pillet—WiIl sur la demande de son époux, elle fut créée le 14 mars 1864 dans la chapelle privée de leur hotel particulier, rue de Montcey a Paris, au cours d'une soirée des plus mondaines. Entre les deux parties de la messe, après le Gloria, les invités parmi lesquels les compositeurs Ambroise Thomas, Daniel Auber et Giacomo Meyerbeer mais aussi le baron de Rothschild et le Nonce du Pape s'en furent se sustenter au faramineux buffet qui avait été conçu pour satisfaire la célèbre gourmandise du Maestro.