la pie voleuse tragi-comédiede Rossini

La pie voleuse de Rossini créée à Milan le 31 Mai 1817, se présente sous les traits ambigus d 'une tragédie-comédie. Le genre est alors très populaire mais le statut incertain. On y passe en effet très vite de la farce rustrique, à la comédie bourgeoise, du vaudeville burlesque, à la tragédie sociale. L'ouverture est l 'une des plus belles de Rossini et le traitement psychologique des personnages se signale par sa profondeur.