"La Prière" par Damien Saez (F. Jammes/Brassens)

« La Prière », une chanson enregistrée en 1953, devenue « La prière de Brassens » depuis qu’il a mis en musique cet extrait de « L'Église habillée de feuilles » de Francis Jammes. « J'ai mis un jour en musique le poème d'Aragon « Il n'y a pas d'amour heureux » et je me suis aperçu que le poème de Francis Jammes avait la même métrique. J'ai chanté les deux à Patachou et elle a choisi « La Prière » confie Brassens à Jacques Chancel dans sa Radioscopie de 1971. 100 ans plus tard, Damien Saez, chanteur d’une nouvelle génération, la remet au goût du jour dans une version propre à son temps.