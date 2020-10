La Princesse Palatine et l'actualité de la musique

La Princesse Palatine La plume et le soleil, à découvrir au Musée des Avelines de Saint-Cloud (Hauts de Seine)

L’exposition s’attache à présenter cette princesse étrangère, connue sous le nom de princesse Palatine, l’un des témoins privilégiés du règne du Roi-Soleil et des mœurs de la cour, à travers notamment la publication de ses nombreuses lettres. Cette correspondance riche de plus de 60 000 lettres (dont un dixième est conservé aujourd’hui), est un outil précieux pour dresser le portrait intime de la Palatine, de sa personnalité et de ses nombreuses passions qui seront évoquées dans l’exposition. Son regard spontané sur les évènements de son époque, son franc-parler, sa plume acérée et pleine d’humour seront l’occasion de revenir sur cinquante années à la cour de Louis XIV.

Renseignements: https://www.musee-saintcloud.fr/





L'actualité de la musique avec Maxime Nédélec

La nouveauté du jour

-Laurent Voulzy: Loreley Loreley

Extrait d'un best-off qui va sortir en novembre 2020. Loreley Loreley. Figure de la mythologie germanique, Loreley peut être comparée à une sirène à la recherche de l'amour, attirant les marins par sa voix mélodieuse. Laurent Voulzy lui rend hommage avec cette ballade.

-Fou: L'imperatrice

"Comment être à la fois en retard et en avance ? En vous présentant une sortie d'album repoussée début 2021, mais annoncé depuis février !

L'impératrice, un projet solo, fondé par Charles de Boisseguin, passé de groupe instrumental en quatuor puis quintet, puis à un groupe tout court avec l'arrivée d'une voix, en l'occurrence celle de Flore Benguigui, qui à rejoint le groupe en 2015. Une mue opérée en 8 ans, avec seulement un album au compteur. L'Impératrice est une formation électro frenchie, qui aime prendre son temps, mais ne s'empêche pas des sorties de single régulières, comme des petits "coucou, on est là !".

Voici "Fou", un titre aux airs de changements. Allez y trouver l'inspiration que vous souhaitez !

-Gorillaz: The Pink Phantom

"Dans le monde de la musique, il y a des phrases qui font tilt dans la tête des amoureux de son. Et parmi ces phrases, vous trouverez "Gorillaz est de retour" ! Eh oui Bruno : Damon Albarn, ce multi-instrumentiste de génie, et ses acolytes sortent un nouvel album ce vendredi. Le groupe anglais "virtuel", puisque représenté par des personnages animés, incarnant chacun l'un des 5 membres du groupe, sort "Song Machine: Season One", qui s'avère être une compilation de créations issues, en grande partie, du confinement, dont les premières sont parues sur internet dès février. Mais Gorillaz, par essence c'est plus que de la musique, c'est un art d'en faire. Et c'est un aventure qui dure depuis 1998... Ah la claque.

Et comme on ne dit pas "non" à Mr Damon Albarn, voici le dernier titre sorti annonçant l'album de vendredi, avec en invité le rappeur 6Lack (six black) et, Mr Elton John, silvouplé !