La programmation jazz du NJP 2020, première semaine

Octobre est le mois traditionnel du Nancy Jazz Pulsation et cela depuis plus de quarante ans, son programmateur Thibaud Rolland devait venir dans les studios de la Note Bleue nous présenter les différentes formations de jazz qui se produiront dans divers endroits de la ville de Nancy mais aussi de Lorraine, mais en raison des difficultés liées au Covid, il a préféré passer plus de temps sur place afin de mieux préparer cet événement automnale. La programmation pour le jazz tient une place importante et est de grande qualité, c'est pour cela que la présentation se fera en deux émissions : la première semaine et la seconde.