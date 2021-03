A la rencontre du ténor Alfred Bironien

Le ténor Alfred Bironien a la voix du soleil de Gaillac où il est né. Il n’en reste pas moins un artiste du Nord. Il y a 15 ans, il vient à Lille pour ses études de musique et y pose ses bagages. Il reçoit notamment l’enseignement du pédagogue Daniel Ottevaere. Très vite sa carrière se dessine après un premier prix au concours d’Opérette de la ville de Marseille. Sa voix et son tempérament le poussent vers des rôles de caractère, qu’il aime à façonner au gré des productions. L’artiste incarne alors les personnages d’opéra de Mozart, Verdi, Puccini, Poulenc, ou d’opérette avec Offenbach, Lehar, Messager ou Lecoq à l'Opéra de Marseille, Nice, Limoges, d’Avignon, et dans le cadre des nuits lyriques de Sanxay, Opéra Eclaté, au festival de Saint-Céré, au centre lyrique d'Auvergne de Clermont-Ferrand ou les Opéras en plein air.

D’un naturel curieux, il multiplie les expériences musicales et travaille en ce moment à un spectacle pour la Ville de Sin-le-Noble prévu pour 2022. On ne vous en dit pas plus, mais comptez dessus, il aura du caractère !