La romance au XIXe siècle

Au XVIIIe siècle on aimait chanter des romances, la plus connue est sans doute Plaisir d’amour, qui se présente comme une mélodie intimiste et sentimentale. Certains compositeurs du XIXe siècle aimèrent cultiver ce genre pour écrire des pages uniquement instrumentales qu’ils souhaitaient être considérées comme facilement accessibles. Les virtuoses du violon soucieux de briller et d’être applaudis ne manquèrent pas de solliciter les compositeurs pour leur dédicacer une romance.

En tout cas nous n’aurions pas la seule page concertante de Berlioz si le violoniste d’Artôt ne lui avait commandé en 1841 une romance qui fut très vite adoptée par d’autres solistes comme David le dédicataire du concerto de Mendelssohn. Pour satisfaire d’Artôt, Berlioz puisa dans les esquisses d’une cavatine de Benvenuto Cellini, cette romance porte le titre de Rêverie et Caprice